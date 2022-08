Ally McBeal: la serie sequel è in fase di sviluppo

La serie sequel di Ally McBeal è in fase di sviluppo per conto di ABC e nel cast potrebbe esserci anche Calista Flockhart.

Ally McBeal potrebbe tornare sugli schermi con una serie sequel in cui potrebbe essere coinvolta Calista Flockhart, progetto in fase di sviluppo per ABC.

Il potenziale show è al centro del lavoro di Karin Gist (Mike), venti anni dopo la fine della serie originale.

Il potenziale sequel di Ally McBeal dovrebbe avere al centro una giovane donna nera che inizia a lavorare per lo studio legale della serie originale dopo aver concluso i suoi studi in legge. La ragazza sembra sia la figlia di Renée Raddick, la miglior amica e coinquilina di Ally che era stata interpretata da Lisa Nicole Carson.

I produttori, secondo quanto riporta Deadline, avrebbero contattato Calista Flockhart per provare a capire il suo eventuale interessamento, tuttavia per ora lo script non è ancora concluso ed è troppo presto per essere certi del possibile ritorno di Ally sul piccolo schermo. David E. Kelley aveva creato la serie originale e ne era il produttore, in collaborazione con 20th Television, e avrebbe dato la sua "benedizione" al nuovo progetto, senza però essere coinvolto in modo diretto.

Ally McBeal è andata in onda negli Stati Uniti dal 1997 al 2002 su Fox e aveva come protagonista Calista Flockhart nella parte di Ally, un avvocato che lavora con lo studio legale Cage e Fish insieme all'ex fidanzato e sua moglie. Nel cast c'erano anche Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol, Gil Bellows, Lucy Liu, Portia de Rossi e Robert Downey Jr.