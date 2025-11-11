Allison Mack e la vita nel culto sessuale: "Ero violenta, aggressiva, un mostro orribile"

Allison Mack torna a parlare dei crimini commessi durante la sua permanenza come membro di spicco nella setta sessuale NXIVM in un nuovo podcast. Nella serie in sette episodi Allison After NXIVM l'ex star di Smallville ha raccontato in dettaglio il coinvolgimento nel presunto gruppo di auto-miglioramento dove è diventata un mostro, come lei stessa si definisce, manipolando le donne e trasformandole in schiave sessuali per il leader di NXIVM Keith Raniere.

"Non mi considero innocente", ha detto Mack in uno dei primi episodi, riconoscendo di aver usato il suo successo come attrice come "strumento di potere... per convincere le persone a fare quello che volevo" e di essere stata "molto efficace nel portare avanti la visione di Keith".

Allison Mack in una scena di Smallville

Allison Mack il mostro: i crimini dell'attrice

In uno degli episodi del podcast Allison Mack si è soffermata sul suo comportamento mostruoso tenuto durante il suo periodo in NXIVM.

"Non ero gentile, ero aggressiva e violenta" ha ricordato. "Ero dura, insensibile, aggressiva e prepotente in modi che erano dolorosi per le persone. Facevo sentire gli altri come se non avessero scelta ed ero incredibilmente violenta con le persone, traumatica per loro."

Nel 2019, Mack si è dichiarata colpevole delle accuse relative al suo ruolo in NXIVM e nel suo sottogruppo DOS, una cosiddetta "società segreta" di donne marchiate con le iniziali di Raniere e costrette ad avere rapporti sessuali con lui. Mack era tra i maestri del gruppo, era incaricata da Raniere di reclutare e costringere altre donne a far sesso con lui. È stata condannata a tre anni di carcere federale nel 2021 ed è stata rilasciata nel 2023. Raniere sta attualmente scontando una condanna a 120 anni di carcere dopo essere stato condannato per traffico sessuale e altre accuse.

Tuttavia, pur riconoscendo che "tutte queste accuse sono vere al 100%", sostiene anche di essere una persona "che desiderava ardentemente crescere e che desiderava ardentemente che tutti coloro con cui era coinvolta crescessero. Entrambi questi aspetti sono veri per me. Riconosco e ammetto senza dubbio di aver abusato del mio potere. Ma non posso negare il fatto che ci fosse una parte di me altruista e desiderosa di aiutare gli altri. Volevo essere migliore, ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per migliorare me stessa e per aiutare gli altri a essere migliori".