Allen v. Farrow: Woody Allen e Soon-Yi Previn commentano il nuovo documentario

Woody Allen e sua moglie Soon-Yi Previn hanno commentato Allen v. Farrow, il documentario che racconta le accuse di molestie sessuali rivolte in passato contro l'attore e regista.

Woody Allen e Soon Yi Previn

Ieri sera, domenica 21 febbraio, su HBO è andato in onda Allen v. Farrow, il nuovo documentario di Amy Ziering e Kirby Dick che torna ad accendere i riflettori sulle accuse che in passato sono state rivolte contro Woody Allen, riguardanti presunti abusi sessuali perpetrati ai danni di Dylan Farrow, quando questa aveva appena sette anni. Ricordiamo che Allen è finito al centro di un ulteriore scandalo quando è stata scoperta la sua relazione con Soon-Yi Farrow Previn, orfana all'epoca 19enne, adottata dalla Farrow e dall'ex-marito André Previn, divenuta in seguito sua moglie.

Woody Allen e Mia Farrow in una scena del film Broadway Danny Rose

Proprio insieme a lei, Allen ha scelto di commentare ciò che viene raccontato nel documentario, attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline da un loro portavoce: "Questi documentaristi non avevano alcun interesse per la verità. Hanno invece trascorso anni a collaborare di nascosto con i Farrow e i loro aiutanti per mettere insieme un lavoro pieno di falsità". Nella dichiarazione si legge anche che Woody Allen e Soon-Yi Previn sono stati contattati meno di due mesi fa ed hanno avuto solo pochi giorni per intervenire e ribattere. A quel punto si sono rifiutati di farlo. Deadline riporta queste ulteriori dichiarazioni: "Come è noto da decenni, queste accuse sono categoricamente false. Diverse agenzie hanno indagato su di loro in quel momento e hanno scoperto che, qualunque cosa Dylan Farrow potesse essere stata indotta a credere, non si era mai verificato alcun abuso. Purtroppo non sorprende che la rete che trasmetterà questo film sia HBO, che ha un contratto di produzione e rapporti commerciali con Ronan Farrow. Anche se questo prodotto scadente dovesse attirare l'attenzione, non cambierà i fatti".

Ricordiamo che Ronan Farrow ha firmato un contratto triennale con HBO nel 2018 per realizzare speciali documentari investigativi. Allen v. Farrow non rientra tra quelle produzioni, poiché il giornalista vincitore del Premio Pulitzer non l'ha prodotto ed appare solo come soggetto nelle docuserie.