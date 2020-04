Alla ricerca della valle incantata, su Netflix in streaming da oggi

Alla ricerca della valle incantata arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo il film d'animazione del 1988 di Don Bluth che ha emozionato milioni di piccoli spettatori grazie anche ai suoi numerosi sequel.

Il piccolo dinosauro Piedino, insieme alla mamma e ai nonni, intraprende il lungo viaggio per raggiungere la Grande Valle, molto ricca di vegetazione. Rimasto solo dopo la perdita dei parenti, Piedino si farà forza per continuare il viaggio insieme ad altri piccoli dinosauri di specie diverse. I produttori esecutivi della pellicola sono George Lucas e Steven Spielberg e originariamente avevano pensato a questo film interamente senza dialoghi, un po' come la famosa sequenza di Fantasia della Disney, ma per rendere il film più vicino a un pubblico di bambini hanno abbandonato l'idea e si sono rivolti ad attori e attrici per realizzare i dialoghi.

Il protagonista in una scena del film d'animazione Alla ricerca della valle incantata

Alla ricerca della valle incantata ha portato con sé ben 13 sequel del film, nessuno dei quali vede la partecipazione di Spielberg o Lucas: tre diretti da Roy Allen Smith, otto da Charles Grosvenor e gli ultimi due da Jamie Mitchell e Davis Doi. Anche musicalmente il film è stato un successo: la colonna sonora è stata composta da James Horner (vincitore di 2 Oscar) e la canzone ufficiale del film, dal titolo If We Hold On Together, è stata interpretata dalla soul diva Diana Ross.

Alla ricerca della valle incantata è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.