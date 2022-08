All-Star Weekend, Jamie Foxx svela che il film non è ancora uscito perché affronta temi controversi

Jamie Foxx ha svelato che bisognerà attendere ancora a lungo prima di vedere il suo film All-Star Weekend, spiegando il motivo di questa scelta.

L'attore ha diretto la commedia, la cui data di uscita è stata posticipata più volte, e il motivo sembra legato ai contenuti portati sullo schermo.

Durante un'intervista a CinemaBlend, Jamie Foxx ha infatti dichiarato che le tematiche affrontate in All-Star Weekend sono troppo controverse per gli spettatori: "Stiamo cercando di aprire quegli angoli sensibili in cui le persone tornano a ridere". La star ha sottolineato: "Una cosa che continuavamo a sentire dopo le proiezioni di test è quanto le persone stessero ridendo. Spero quindi che continueremo a farle ridere e le porteremo ad avvicinarsi ad All-Star Weekend, perché decisamente puntavamo a quello".

Jamie ha poi parlato del film spiegando: "Interpretiamo tutti dei personaggi diversi. Io interpreto un poliziotto bianco e razzista. Robert Downey Jr ha il ruolo di un messicano. L'ho chiamato e detto 'Ascolta, ho bisogno che interpreti un messicano'. Mi ha risposto: 'Amico, questa è la questione. Certo. Fan***o. Certo. Perché no? Messicano. Va bene'".

Nel cast ci saranno anche Jeremy Piven, Benicio del Toro e Gerard Butler.

Il lungometraggio, secondo le prime descrizioni diffuse online, ha come protagonisti due caminionisti, Malik (Foxx) e Danny (Piven), che sono dei grandi fan del basket e in particolare di LeBron James e Steph Curry.

Abby (Jessica Szohr), la fidanzata di Danny, sta mettendo in discussione il loro rapporto perché l'uomo non vuole abbandonare la sua ossessione. I due guidatori vincono i biglietti per la partita All-Star Game dell'NBA e, mentre stanno arrivando a destinazione, incontrano la bellissima e misteriosa Asia (Eva Longoria).

I due protagonisti si ritroveranno così in una situazione pericolosa insieme ai loro idoli.