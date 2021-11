All Or Nothing: Juventus, su Prime Video in streaming da oggi

Prime Video presenta oggi la nuova docu-serie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus, disponibile in esclusiva da oggi in oltre 240 paesi.

Prime Video presenta oggi in streaming la nuova docu-serie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus, disponibile in esclusiva da oggi 25 novembre 2021 in oltre 240 paesi.

All or Nothing: Juventus porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico Club durante una stagione chiave e ne seguirà tutti gli eventi più importanti. Le telecamere avranno accesso all'Allianz Stadium, allo Juventus Training Center Continassa di Torino, e, fuori dal campo, punteranno gli obiettivi sugli aspetti unici del Club Bianconero e della sua identità, profondamente radicata nella cultura e nella storia italiana, ma sempre rivolta al futuro.

All or Nothing: Juventus - un'immagine negli spogliatoi

All or Nothing: Juventus mostrerà la determinazione, la tenacia e la dedizione necessarie per competere ai più alti livelli, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sui giocatori, lo staff e il management. Prodotta da Fulwell 73 con gli Executive Producer Leo Pearlman e Ben Turner, e con lo Showrunner Richard Cooke, All or Nothing: Juventus fa parte del franchise All or Nothing che annovera già le docu-serie calcistiche All or Nothing: Manchester City e il più recente All or Nothing: Tottenham Hotspur.