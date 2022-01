Alita - Angelo della battaglia: stasera su Rai3 in 1A visione il film con Jennifer Connelly e Christoph Waltz

Stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione, va in onda Alita - Angelo della battaglia, il film diretto da Robert Rodriguez, e prodotto da James Cameron, con Jennifer Connelly e Christoph Waltz.

Un'Epifania all'insegna della fantascienza stasera su Rai3: alle 21:20, in prima visione in chiaro, arriva Alita - Angelo della battaglia, film diretto nel 2018 da Robert Rodriguez - e prodotto da James Cameron - con Rosa Salazar, Christoph Waltz e Jennifer Connelly.

Alita - Angelo della battaglia: Rosa Salazar si prepara a dare battaglia

Il dottor Dyson Ito (Christoph Waltz) vive ad Iron City nel 2563, trecento anni dopo la "caduta", e ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti perlustra la discarica, dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem, e qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo, mai utilizzato, che aveva preparato per sua figlia Alita (Rosa Salazar).

Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

Adattamento cinematografico del manga omonimo di Yukito Kishiro, pubblicato tra il 1990 e il 1995, Alita - Angelo della battaglia ha guadagnato oltre 400 milioni di dollari al botteghino internazionale, suscitando interesse e ammirazione anche da parte del creatore della storia originale.