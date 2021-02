Alien e Predator: fino al 31 marzo tutti i fumetti delle due saghe in offerta

I fumetti delle saghe di Alien e Predator sono in vendita in offerta speciale sul sito di Saldapress fino al 31 marzo.

I fan di Alien e Predator che non hanno ancora nella propria collezione i fumetti dedicati a questi incredibili universi, o sono alla ricerca di alcuni numeri pubblicati in passato, possono ora sfruttare un'offerta speciale su Saldapress.

Online è possibile infatti accedere a un Fuori Tutto davvero speciale che prevede riduzioni di prezzo che superano anche il 50%.

La promo su Alien e Predator sarà attiva fino al 31 marzo sul sito di Saldapress, dove è possibile acquistare gli albi dei mensili a metà prezzo, la collezione completa dei fumetti a prezzo speciale, oltre ai cicli completi di Fire and Stone e Life and Death, o tutti i cartonati pubblicati in questi anni.

Le serie complete, ad esempio, sono acquistabili spendendo 50 euro per Aliens, arrivato a quota 43 numeri, e 30 euro per Predator, la cui storia si è conclusa con il numero 26. I fan possono inoltre comprare entrambe le collezioni al costo di 135 euro.

I cicli di Fire and stone e Life and Death, invece, sono in vendita al prezzo di 60 euro.

Nell'offerta sono compresi anche il prestigioso volume cartonato che Dark Horse ha creato per celebrare il trentesimo anniversario del primo film della serie Predator e le edizioni con le copertine da collezione realizzate per eventi come il Romics.