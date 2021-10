Alien, nello spazio nessuno può sentirti urlare? La NASA risponde alla domanda

La celebre tag-line di Alien recita: Nello spazio nessuno può sentirti urlare. Ma è davvero così? Ad aver risposto alla domanda è stata nientepopodimeno che la stessa NASA attraverso il suo profilo Twitter e un articolo di approfondimento.

Dopo aver scritto sul suo profilo Twitter: "Halloween si sta avvicinando e tutti quanti vogliono sapere: è vero che nessuno può sentirti urlare nello spazio?", la NASA ha provato a dare la risposta alla domanda che sfrutta la tag-line di Alien, film fantascientifico seminale diretto da Ridley Scott nel 1979.

La NASA ha risposto in questo modo all'interrogativo lanciato su Twitter: "Tecnicamente, l'orecchio umano non riesce a sentire suoni (o urla) che non siano veicolate da un mezzo aereo. Tuttavia, alcune volte, i nostri sistemi di registrazione spaziale raccolgono dati che possono essere convertiti in suoni intellegibili dall'orecchio umano. E alcuni di loro possono essere davvero spaventosi!".

Nel proprio sito web, la NASA ha dato vita alla cosiddetta SoundCloud Halloween playlist, una vera e propria compilation con i suoni più spaventosi che si possono registrare nello spazio. Così, è possibile ascoltare il suono pulsante della stella 74 Draconis registrato dal TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ma anche quello della nebula Cat's Eye.

Nel caso in cui vogliate organizzare un party di Halloween con i controfiocchi, ricordatevi di inserire in playlist anche il suono della stella rossa gigante Edasich, che fa parte della costellazione Draco. Infine, non dimenticate il suono del silenzio su Marte registrato dalla SuperCam del NASA Persevarance Mars Rover.