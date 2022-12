Alien, le riprese del nuovo film Disney/20th Century inizieranno prima del previsto

Dopo aver acquistato i diritti del longevo franchise si-fi dalla Fox, tutto è pronto per un nuovo capitolo di Alien, questa volta targato Disney. Stando al sito Production List le riprese del nuovo film inizieranno a Budapest il 6 febbraio 2023, quindi prima del previsto. Il nome in codice è Alien: Romulus.

Per ora non sono stati svelati molti dettagli del prossimo tassello della saga di Alien, sappiamo solo che gli Xenomorfi saranno di nuovo al centro della storia e semineranno terrore tra gli esseri umani che si trovano a incrociare il loro cammino.

A dirigere il film sarà Fede Alvarez che avrebbe convinto i produttori con il proprio soggetto e dopo la consegna di una prima bozza dello script. Il casting è ancora in fase decisionale, ma Cailee Spaeny è in lizza per esserne la protagonista. La giovane attrice, prossimamente, sarà la star anche del film Priscilla, accanto a Jacob Elordi, e di Civil War, diretto da Alex Garland.

A meno di cambiamenti, il nuovo Alien sarà realizzato soltanto per il piccolo schermo come un film Hulu sulla falsariga di Prey, reboot del franchise Predator. L'ultimo film della saga Alien è stato Covenant, uscito nel 2017, e si è rivelato un flop al box-office incassando soltanto 240 milioni di dollari in tutto il mondo.