Squid Game: David Fincher sta ancora sviluppando il remake, ecco le novità

Il remake americano di Squid Game non è stato accantonato, dopo che l'anno scorso era stato svelato l'interesse di Netflix a sviluppare una versione a stelle e strisce della popolarissima serie tv sudcoreana Squid Game, con la possibilità di coinvolgere David Fincher nella lavorazione.

In realtà, Netflix aveva smentito le indiscrezioni, concentrandosi addirittura su altri progetti legati alla serie come il reality Squid Game: The Challenge e la seconda stagione in arrivo entro fine anno sulla libreria dello streamer. Secondo le ultime indiscrezioni il progetto è vivo e Netflix avrebbe pensato a Squid Game USA già diversi anni fa.

Nuovo Squid Game

David Fincher è coinvolto nel progetto come produttore e sta lavorando al remake da almeno un paio di anni, al fianco di Dennis Kelly. Al momento, la situazione è ancora incerta ma la serie è certamente in lavorazione e potrebbe persino rappresentare il prossimo lavoro di regia di Fincher. Si attende la conferma di Netflix, che sull'argomento in passato ha rilasciato dichiarazioni negative piuttosto nette.

Una scena della prima stagione di Squid Game

La certezza rimane Squid Game 2, con il creatore Hwang Dong-hyuk pronto a tornare come regista e produttore esecutivo con i nuovi episodi. Le star confermate che torneranno nella seconda stagione sono Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Le new entry rispondono al nome di Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an in personaggi che non sono stati ancora annunciati.

David Fincher ha già lavorato con Netflix alla serie televisiva Mindhunter, creata da Joe Penhall e basata sul libro Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano (Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit), in onda per due stagioni dal 2017 al 2019, con protagonisti Jonathan Groff e Holt McCallany.