Alias, Jennifer Garner: 'Un reboot possibile, ma solo se lo dirigerà J.J. Abrams'

Quando si parla di un revival di Alias, Jennifer Garner ha intenzione di rimanere fedele a J.J. Abrams. Nel corso del podcast Dear Felicity, l'attrice, 51 anni, ha parlato dell'eventualità di un suo ritorno nel thriller fantascientifico della ABC, in cui ha interpretato la protagonista Sydney Bristow per le cinque stagioni dello show.

"Mi viene chiesto di fare un reboot letteralmente a ogni intervista che faccio, o quando lo faremo", ha detto la Garner.

Greg Grunberg, co-star di Alias, ha proposto un lungometraggio invece di un reboot, ma ha ipotizzato che l'attrice "non lo farebbe". "Stai scherzando? Certo che lo farei", ha corretto la star di Juno. "Farei qualsiasi cosa J. J. Abrams voglia dirigere".

In precedenza, la Garner aveva espresso il suo entusiasmo per un reboot di Alias nel novembre 2023 a The View, definendolo "il più divertente di sempre". Ha aggiunto che la decisione finale dipenderà dal regista di Star Wars: "Dipende da J.J. Nessuno ne ha mai parlato".

locandina di Alias

La collaborazione tra Garner e J. J. Abrams

Prima di essere scritturata come protagonista di Alias, la Garner è apparsa nella fiction degli anni '90 Felicity di Abrams e Matt Reeves nel ruolo di Hannah Bibb, l'ex fidanzata di Noel Crane (interpretato dall'allora marito Scott Foley). L'attrice ha avuto parole di elogio per la regia dei registi, definendoli "veri registi".

"Non si limitano a dire: 'Ok, mi sembra che vada bene. Puoi fare qualcosa di più?'. Loro hanno un'idea e ti guidano verso la versione migliore di qualsiasi cosa tu abbia in mente", ha concluso l'attrice di 30 anni in un secondo.