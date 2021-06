Alfredino - Una storia italiana, Franca Rampi: "In Italia manca la cultura della prevenzione"

Durante un'intervista recente Franca Rampi, la madre del bambino scomparso all'età di soli sei anni, dalla cui storia è stata tratta la miniserie Alfredino - Una storia italiana, ha dichiarato che nel nostro Paese "manca ancora a livello diffuso la cultura della prevenzione".

"In Italia dopo 40 anni è cambiato tanto purtroppo e al tempo stesso grazie a Vermicino. Tutto quello che all'epoca è mancato e che purtroppo, forse, ha generato anche il fallimento del salvataggio di Alfredino è migliorato. Abbiamo imparato che c'era bisogno di un sistema organizzato di soccorsi, un coordinamento tra soccorritori che a Vermicino non c'era". Ha invece aggiunto Daniele Biondo, psicanalista.

Il 10 giugno 1981 Alfredino cadde in un pozzo artesiano nei pressi di Frascati, i soccorritori provarono a salvarlo per ben tre giorni ma nessuno riuscì a tirare fuori il bambino dal pozzo. Il piccolo morì tre giorni dopo, il corpo venne recuperato a quasi un mese di distanza e furono molte le polemiche sui soccorsi e sulla decisione di mandare in diretta l'evento che in questo modo si era trasformato in un vero e proprio "reality show dell'orrore".

Poche settimane fa Franca ha parlato della tragedia di Vermicino, il primo evento trasmesso in diretta dalla Rai, il cui epilogo portò alla nascita della Protezione Civile. Dopo la morte di Alfredino Franca incontrò il presidente Sandro Pertini e gli raccontò tutti gli errori che erano stati commessi durante i tentativi di salvare suo figlio.

Due mesi dopo Pertini in persona chiamò la donna al telefono, dicendole: "Dopo quello che è successo, e dopo la nostra conversazione, ho deciso di istituire un ministero della Protezione Civile". Alfredino - Una storia Italiana è una miniserie televisiva del 2021 scritta da Barbara Petronio e Francesco Belletta, e diretta da Marco Pontecorvo, che ripercorre il celebre fatto di cronaca nera del 1981.