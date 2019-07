Alfred Molina diventa regista con il film Lilian, tratto dall'omonimo romanzo

L'attore Alfred Molina ha annunciato che debutterà in veste di regista in occasione del film Lilian, tratto dall'omonimo romanzo.

Alfred Molina debutterà in veste di regista occupandosi dell'adattamento del romanzo Lilian, scritto da Jill Gascoine. Il progetto sarà sostenuto economicamente da Cannoball Productions e le riprese inizieranno a Los Angeles in autunno.

La sceneggiatura di Lillian sarà firmata da Amy Lowe Starbin e al centro della trama, che vedrà per la prima volta Alfred Molina impegnato dietro la macchina da presa, ci sarà Jessica, una donna che sopravvive a un cancro e decide di lasciare il marito e i figli, ormai adulti, per visitare un'amica negli Stati Uniti.

Jessica, una volta arrivata, si ritrova però inaspettatamente alle prese con l'amore che prova per un'altra donna.

Molina ha dichiarato: "Ho sempre saputo che prima o poi avrei voluto diventare regista. Quando ero giovane mi emozionavano i film di Carol Reed ed è proprio così che ho iniziato questo percorso, è stata la prima volta che mi sono reso conto che c'era una mano che guidava il progetto dietro la telecamera. L'idea di essere quella mano mi ha sempre interessato. Quando ho letto il romanzo Lilian alcuni anni fa mi ha profondamente colpito e ho iniziato a immaginare il film e il percorso dei personaggi, arrivando al punto di sapere che volevo essere il regista di questo film".

Alfred ha proseguito: "Le storie che amo sono quelle che iniziano con calma, forse persino in modo prevedibile e poi attraverso qualche azione o motivazione fanno emergere una crepa, una fessura, attraverso la quale qualcosa fugge e al tempo stesso ci permette di entrare. Lilian è una storia così meravigliosa su una donna che trova di nuovo la scintilla dell'amore e la passione dopo aver perso l'amore e un'idea chiara del proprio scopo della vita. Concentrerò tutta la mia energia e la mia passione nel portare in vita questa storia con un meraviglioso gruppo di artisti che conosco e di cui mi fido".