Alfonso Signorini su Francesco Totti e Ilary Blasi "questa storia evolverà anche in tribunale"

Alfonso Signorini è convinto che la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi arriverà in tribunale: il conduttore del Grande Fratello Vip 7 ne ha parlato dalle pagine del settimanale che dirige. Signorini, inoltre, ha dato anche alcuni consigli a Ilary Blasi, come quello di non rilasciare interviste.

Le copertine con Francesco Totti e Ilary Blasi sono state le più vendute del settimanale CHI quest'estate, il direttore del magazine è un esperto in materia, avendone parlato, in confidenza, anche con la collega de L'Isola dei famosi quest'estate in montagna. Riferendosi al gossip dell'estate Signorini ha scritto: "Una separazione fatta di tradimenti, di pedinamenti, di malumori e incomprensioni. Ma a fare la differenza, a parte la notorietà dei personaggi, c'è anche il lavare in piazza i panni di famiglia".

Secondo Alfonso Signorini, l'intervista di Francesco Totti al Corriere della sera: "è stata uno sfogo liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare per il traditore seriale e bugiardo. Staremo a vedere come questa storia evolverà anche in tribunale".

A proposito della sua amica Ilary Blasi, ad Alfonso sta piacendo il suo silenzio. "Nel frattempo fa bene Ilary Blasi a tacere e a non rilasciare interviste. Finché starà zitta, per l'opinione pubblica a vincere sarà sempre solo lei. Anche perché come le avrà suggerito la nonna a cui è sempre stata legatissima, il bel tacer non fu mai scritto".