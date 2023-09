L'ira di Alfonso Signorini e l'esito delle nomination nelle anticipazioni del Grande Fratello di stasera

Stasera 28 settembre va in onda su Canale 5 la sesta puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Questa sera, 28 settembre 2023, il Grande Fratello farà il suo ritorno su Canale 5 alle 21:30 con la sesta puntata. La serata promette di essere dominata dalla presunta attrazione tra Vittorio ed Heidi, un argomento che ha catturato l'attenzione degli autori. Inoltre, negli ultimi tempi, sono circolate voci che suggeriscono un certo disagio da parte di Alfonso Signorini, il conduttore del programma, riguardo a una situazione specifica all'interno della casa.

Le anticipazioni della sesta puntata del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata si spera appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

All'interno della Casa, l'atmosfera è carica di tensioni a causa per il complicato rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi, ma, secondo le anticipazioni fornite da Mediaset sembra che Heidi potrebbe aver messo gli occhi su qualcun altro, in particolare su Vittorio, al centro di uno spiacevole episodio nel Tugurio.

Inoltre, scopriremo l'esito del televoto per capire chi tra Grecia, Beatrice, Vittorio, Giselda e Arnold sarà il favorito del pubblico.

I rumors sulla rabbia di Alfonso Signorini

Secondo l'account Twitter Agent Beast, che da anni regala ai suoi follower anticipazioni sulle dinamiche che si svilupperanno nella casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha iniziato a nutrire un certo rancore verso una concorrente: "Giovane, mora, indisciplinata non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente Mistero sul nome ma questi sono gli unici indizi raccolti.Chi sarà?"; si legge nel post condiviso sul social.

In precedenza lo stesso account aveva anticipato i motivi del rancore del conduttore: "Notizia dell'ultimo minuto Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive". La produzione ora punta tutto su Vittorio ed Heidi, come svelato anche dalle anticipazioni.