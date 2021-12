Cate Blanchett e Kevin Kline protagonisti di Disclaimer, la serie diretta da Alfonso Cuarón

Le star Cate Blanchett e Kevin Kline saranno protagonisti di Disclaimer, la serie che Alfonso Cuarón realizzerà per la piattaforma di streaming Apple TV+.

Il filmmaker avrà l'incarico di sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di tutte le puntate che verranno realizzate.

Disclaimer è un adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Renee Knight. Cate Blanchett avrà negli episodi la parte di una giornalista che realizza documentari per la televisione. Il suo lavoro è molto rispettato e si basa sulle indagini e sulle rivelazioni riguardanti le trasgressioni compiute dalle istituzioni.

La sua vita prende però una svolta inaspettata quando scopre che un romanzo scritto da un vedovo, ruolo affidato a Kevin Kline, contiene un personaggio basato sulla sua vita e che può far emergere un segreto che vorrebbe rimanesse sepolto nel suo passato.

Alfonso Cuarón ha stretto un accordo con Apple TV+ nell'autunno del 2019 che prevede la realizzazione di nuovi progetti.

Nel progetto saranno coinvolti anche Emmanuel Lubezki, da tempo collaboratore del regista, e Bruno Delbonnel, più volte coinvolto nella realizzazione dei film dei fratelli Coen.

Cate Blanchett prossimamente sarà una delle protagoniste di numerosi film tra cui Borderlands, Tar, Nightmare Alley e Don't Look Up.