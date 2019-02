Alexandra Daddario sarà la star della commedia 1 Night in San Diego

Alexandra Daddario, Jenna Ushkowitz e Laura Ashley Samuels saranno le protagoniste della commedia intitolata 1 Night in San Diego che racconterà la storia di un viaggio compiuto da tre amiche per inseguire un possibile amore, ma la loro avventura metterà alla prova la loro amicizia.

Nel cast ci saranno anche Eric Nelsen, Adam Rose, Mark Lawson e Kelsey Douglas.

Il progetto verrà diretto da Penelope Lawson, al suo debutto alla regia e autrice della sceneggiatura, oltre a essere coinvolta anche come produttrice esecutiva in collaborazione con Pink Revolver Pictures, Metropolitan Entertainment, Pierce Cravens e Rowan Russell.

Le riprese sono attualmente in corso e proseguiranno fino alla fine del mese.

La star di Baywatch sarà impegnata nei prossimi mesi anche sul set di Can You Keep a Secret?, l'adattamento cinematografico del romanzo scritto da Sophie Kinsella, e del film horror We Summon the Darkness.