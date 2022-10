Alexandra Daddario nel cast di I Wish You All The Best, film diretto da Tommy Dorfman

L'attrice Alexandra Daddario farà parte del cast del film I Wish You All The Best, che rappresenta l'esordio alla regia di Tommy Dorfman.

Alexandra Daddario sarà la protagonista di I Wish You All The Best, film che segna l'esordio alla regia di Tommy Dorfman.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Mason Deaver e sarà prodotto da ACE Entertainment.

Al centro della trama di I Wish You All The Best ci sarà un teenager di genere non binario che, dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di auto-scoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia.

Matt Kaplan sarà coinvolto come produttore per conto di ACE in collaborazione con James Harris e Tommy Dorfman che si occuperà anche della sceneggiatura del progetto.

Alexandra Daddario farà parte del cast del progetto, dopo aver recentemente realizzato il film Wildflower, presentato al Toronto Film Festival, ed essere stata protagonista della serie Le streghe Mayfair, progetto tratto dai romanzi di Anne Rice in arrivo sugli schermi di AMC a breve.