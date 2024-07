Alexandra Daddario turista a Roma: la star di Baywatch ghiotta di gelati tra le vie della capitale

L'attrice ha pubblicato un post sui social durante la vacanza in Italia che sta trascorrendo in questi giorni.

Alexandra Daddario è una delle star di Hollywood che sta trascorrendo le vacanze in Italia e poche ore fa ha condiviso un post sul proprio account Instagram nel quale è immortalata mentre si gusta diversi coni gelato per le strade di Roma.

La star di The White Lotus settimana scorsa ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio con il marito Andrew Form. Vestita con un abito estivo arancione, Daddario ha passeggiato tra le vie della capitale.

Vacanze romane

In un altro scatto, l'attrice indossa un cappellino da baseball mentre mangia un altro cono gelato con tanto di cialda e in una terza foto opta per una felpa con cappuccio e un altro cono gelato con un gusto differente dagli altri.

La gravidanza di Alexandra Daddario è stata da Vogue sui social, insieme ad un'intervista, nella quale l'attrice svela di aver sofferto molto prima di scoprire di essere incinta:"Ho avuto una perdita molto, molto dolorosa. Sono incinta e tutto procede bene e in salute. Sono stata incinta e poi ho avuto una perdita. Si tratta di una storia lunga e complicata, quindi non voglio entrare troppo nei dettagli".

Daddario non ha voluto approfondire l'argomento ma ha spiegato che sono situazioni complicate da esternare:"Quel tipo di perdite e di traumi sono molto difficili da spiegare a meno che tu non li abbia vissuti. Mi sento davvero vicina alle donne che hanno passato questo tipo di cose in un modo che non capivo pienamente prima. È molto, molto doloroso".

Quando Alexandra Daddario ha scoperto di essere incinta, i sentimenti provati erano contrastanti:"È stato davvero difficile da elaborare". Inizialmente, l'attrice ha nascosto la gravidanza sul set di Mayfair Witches ma la continua nausea e gli attacchi di vomito prima di girare scene di baci complicavano la situazione:"Quando l'ho detto ai miei colleghi tutti sono stati molto comprensivi riguardo al baciare una ragazza con la nausea che vomitava".