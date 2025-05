Alexander Skarsgård sorprende Cannes: stivali da pescatore sul red carpet del festival

Anche quest'anno il Festival di Cannes non smette di far parlare di sé, non solo per il cinema ma anche per i momenti di stile. A catturare l'attenzione sul red carpet è stato Alexander Skarsgård, che si è distinto per una scelta di outfit decisamente fuori dagli schemi.

Gli stivali da pesca diventano fashion

L'attore svedese, presente alla prima del nuovo film di Wes Anderson, La Trama Fenicia, si è presentato sulla Croisette con un paio di stivali cuissardes in pelle della collezione Autunno/Inverno 2025 di Saint Laurent, styling firmato da Harry Lambert. Gli stivali, dal taglio alto e con punta squadrata, avvolgevano la gamba fino quasi all'inguine, richiamando un'estetica a metà tra il mondo fetish e quello della pesca fluviale.

Alexander Skarsgård hits the Cannes carpet in the latest Saint Laurent, including high leather boots!! ???? pic.twitter.com/DbCDJt8T1H — Kea (@jacquemusx) May 18, 2025

Un accessorio audace e carico di significati, che ha spostato l'attenzione dal classico smoking all'espressione di un'identità più fluida e provocatoria, in linea con l'evoluzione della moda maschile.

Gli stivali over-the-knee non sono nuovi a incursioni cinematografiche iconiche. Angelina Jolie, nei panni di Jane Smith in Mr. & Mrs. Smith, li ha indossati in una delle scene più memorabili, così come Julia Roberts in Pretty Woman e Jane Fonda in Barbarella. Più di recente, Anne Hathaway in Il diavolo veste Prada ha consacrato gli stivali alti come simbolo di trasformazione e potere femminile.

L'apparizione di Skarsgård conferma quanto questo accessorio, storicamente associato alla sensualità femminile, possa essere reinterpretato in chiave genderless con risultati sorprendenti.

La Trama Fenicia: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera in una foto

Nel film presentato a Cannes, Benicio del Toro e Mia Threapleton interpretano una complessa dinamica padre-figlia. Del Toro veste i panni del magnate Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa, mentre Threapleton è Suor Liesel, la figlia suora. Il cast stellare include anche Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Mathieu Amalric, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch.