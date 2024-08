Alexander Payne annuncia il prossimo film western e il sequel di Election

Alexander Payne sta lavorando a un western con lo sceneggiatore di The Holdovers David Hemingson. All'inizio dell'anno, Hemingson ha rivelato che è stata scritta una parte per Paul Giamatti.

Parlando al Sarajevo Film Festival domenica, Payne ha fatto luce sul suo prossimo progetto, spiegando che si è sempre voluto cimentare nel genere western.

"L'unico genere che ho sempre voluto fare è il western", ha detto Payne. "Così, in questo momento, mentre Jim Taylor e io stiamo parlando di un sequel di Election, con lo sceneggiatore che ha scritto The Holdovers, David Hemingson, stiamo concependo un western da anni".

I dettagli sul progetto

Ha poi aggiunto: "Sarebbe bello adottare una sorta di approccio realistico-naturalistico a un western, utilizzando anche il paesaggio. Per quanto il senso del luogo sia importante... parte del mio interesse è avere un'interazione ancora più drammatica e archetipica tra il personaggio e il paesaggio. Penso che sia davvero interessante".

Venezia 2017: Alexander Payne al photocall di Downsizing

L'ispirazione attuale per il progetto sono i film di Anthony Mann, il regista che negli anni Cinquanta ha realizzato diversi western con James Stewart, tra cui Winchester '73 e Là dove scende il fiume. "Si possono davvero studiare le connessioni tra i personaggi e il dramma in primo piano; e come il paesaggio mutevole rifletta la storia", ha detto Payne, aggiungendo che "il senso del luogo, l'uso del paesaggio, è importante per i film che faccio".

Hemingson è coautore della sceneggiatura insieme a Payne. Il film è ambientato nel Nebraska del 1886. Non è stata rivelata alcuna data di inizio della produzione. Questa sarebbe la terza collaborazione di Giamatti con Payne dopo Sideways del 2004 e The Holdovers dello scorso anno.

Election: un'immagine di Reese Witherspoon

Payne, il regista di Election, Sideways e Nebraska, ha anche confermato che sta lavorando con il co-sceneggiatore Jim Taylor a un sequel di Election del 1999. Anche se non c'è da entusiasmarsi troppo, il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e non entrerà in produzione a breve. "Jim Taylor e io stiamo concependo come sarebbe il sequel adesso", ha detto Payne.

Il sequel, basato sul romanzo del 2022 Tracy Flick Can't Win, sarà interpretato ancora da Reese Witherspoon ed è attualmente concepito come un'uscita in streaming della Paramount+.