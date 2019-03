Alex Wolff sarà la star del thriller The Line

Alex Wolff, dopo il successo di Hereditary, ritornerà a recitare in un film thriller: The Line, progetto che ha nel proprio cast anche l'attore John Malkovich.

Il lungometraggio sarà diretto da Ethan Berger, autore anche della sceneggiatura insieme ad Alex Russek, e racconterà la storia di un giovane che frequenta l'università, seguendo l'entusiasmo suscitato dalla gioventù e i pericoli causati dal vivere senza la paura delle conseguenze.

Wolff ha dichiarato: "The Line sarà il ritratto profondamente ricco di sfumature di un ragazzo che viene risucchiato in questa realtà che sembra glamour, turbolenta e familiare. Il suo cuore spezzato fa eco a un problema più grande riguardante gli uomini e il loro doloroso bisogno di approvazione, amore e affetto, lasciandovi dare uno sguardo a ciò che sembra un mondo utopico per un ragazzo, e scoprendo quanto velocemente un terribile incidente possa trasformarlo in un incubo".

Nel cast del lungometraggio, oltre ad Alex Wolff, ci saranno anche Scoot McNairy, Jessica Barden e Lewis Pullman.