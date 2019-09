Nicolas Cage star del film "Pig" accanto ad Alex Wolff

Nicolas Cage sarà il protagonista accanto ad Alex Wolff del film Pig, diretto da Michael Sarnoski, di cui sono ufficialmente iniziate le riprese.

Il lungometraggio intitolato Pig racconta la storia di un cacciatore di tartufi, ruolo affidato a Nicolas Cage, che vive da solo nel selvaggio Oregon. Quando viene rapito il suo adorato maiale, l'uomo deve ritornare a Portland con la speranza di recuperare l'esemplare, facendo però i conti con il suo passato.

La produzione, per ora, non ha svelato la parte assegnata ad Alex Wolff, recentemente star di Hereditary.

La sceneggiatura del film è scritta da Michael Sarnoski in collaborazione con Vanessa Block e il filmmaker ha dichiarato: "Quello che è iniziato come un progetto davvero personale si è trasformato in un lavoro fatto con amore per così tante persone di talento. Sono elettrizzato mentre tutti noi portiamo in vita questo strano mondo".

Block ha aggiunto: "Alle volte una serie di circostanze uniche esistono per raccontare una pura storia umana. Il feeling creativo che contraddistingue un cast e una troupe fenomenali hanno reso ancora più attuale questa magia che non vediamo l'ora di condividere con gli altri".