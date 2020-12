Alex Pettyfer star e regista del thriller Phantom of Belgrade

Alex Pettyfer sarà il regista e protagonista del thriller Phantom of Belgrade, nel cui cast ci sarà anche Oliver Masucci, recentemente tra gli interpreti della serie Dark.

Il lungometraggio si ispirerà a una storia vera e gli eventi sono già stati raccontati in un documentario realizzato nel 2009.

La sceneggiatura di Phantom of Belgrade è stata scritta da David Matillo e racconta una storia vera. Mentre l'ex presidente Tito era impegnato in una visita ufficiale a Cuba, nel 1979, un abitante di Belgrado ha rubato una Porsche bianca e per dieci sere di seguito ha guidato intorno alla città obbligando la polizia a inseguirlo fino all'alba. Migliaia di persone sono scese in strada ogni sera per sostenere il gesto, considerato un presa di posizione politica contro il governo.

Alex Pettyfer sarà coinvolto anche come produttore e le riprese dovrebbero svolgersi a maggio 2021 in Serbia. Il casting per trovare gli interpreti che affiancheranno la star di Sono il numero quattro e Oliver Masucci sono attualmente in corso.

I produttori hanno dichiarato: "Oliver è un talento immenso e con la visione di Alex siamo certi che potremo portare in vita questa storia in grado di ispirare in un modo incredibile".