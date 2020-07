Alex & Co, su Disney+ in streaming da oggi

I giovani talenti Leonardo Cecchi e Federico Russo sono i protagonisti di Alex & Co, lo show Disney disponibile da oggi in streaming su Disney Plus!

Andrà online in streaming a partire da oggi su Disney Plus la prima stagione di Alex & Co, lo show molto amato dagli spettatori più giovani che dal 7 agosto si mostrerà anche con la seconda e la terza stagione, sempre disponibili online.

Alex, Nicole, Christian, Sam ed Emma sono cinque amici inseparabili che affrontano insieme gli anni del liceo, ricchi di emozioni, amori, paure e sogni. A unirli è una grande amicizia e la scoperta della passione per la musica che coltiveranno fino a farla diventare un vero e proprio talento. Nonostante momenti difficili, delusioni e ostacoli, Alex e i suoi amici rimarranno uniti per affrontare e superare insieme ogni sfida.

Alex & Co 2: i cinque protagonisti del primo episodio della nuova stagione

Sulla scia di show come Violetta e Hannah Montana, Alex & Co mescola musica, sogni e problemi adolescenziali, ma in più è al 100% italiana. I primi 13 episodi hanno debuttato su Disney Channel l'11 maggio 2015 riscuotendo immediatamente un grande successo e lanciando la premiere in vetta alle classifiche dei pilot più visti degli ultimi anni, mentre il sito web ufficiale a maggio 2015 ha segnato oltre 60.000 utenti unici. La prossima settimana su Disney+ arrivano anche la seconda e la terza stagione dello show, da non dimenticare!

Alex & Co è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Disney+, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.