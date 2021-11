Alessia Marcuzzi torna su Rai2 e sostituisce Bianca Guaccero?

Alessia Marcuzzi starebbe per tornare a Rai2: secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo, l'azienda di Viale Mazzini le ha offerto la conduzione di un nuovo programma di Rai 2 firmato da Michele Guardì.

L'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset risale alla scorsa estate: il 30 giugno la conduttrice pubblicò un post su Instagram in cui spiegava che "dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti".

In questi mesi molti hanno bussato alla porta della Marcuzzi per proporle nuovi programmi ma lei sembra non avere trovato un format che le interessi. Ora le cose sembrano cambiate, stando alle indiscrezioni di Nuovo. In un articolo del settimanale si legge che Alessia, dal prossimo mese di settembre 2022, potrebbe condurre un nuovo programma di Rai2 firmato da Michele Guardì. Il format prenderebbe il posto di Detto Fatto, gli ascolti della trasmissione di Bianca Guaccero quest'anno non sono all'altezza delle aspettative della rete che sta pensando ad una sua cancellazione.

Alessia Marcuzzi alla Rai manca dal 2000, anno in condusse 'DopoFestival - Sanremo Notte' insieme ai i Fichi d'India con Fabio Fazio e Teo Teocoli.

Su Rai 2 in particolare Alessia ritornerebbe dopo essere apparsa nel 1992 ne 'il grande gioco dell'oca' con Gigi Sabani.