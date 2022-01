Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? L'indiscrezione fa il giro del web

Alessia Marcuzzi starebbe per tornare a Mediaset dopo essere andata via lo scorso giugno secondo un'indiscrezione raccolta da Dagospia.

Sembra che Alessia Marcuzzi abbia trovato un accordo per il suo ritorno a Mediaset: la trattativa, come rivela Dagospia, avrebbe ricevuto il via libera di Pier Silvio Berlusconi, nonostante l'amministratore delegato non avesse gradito il modo in cui la conduttrice aveva lasciato l'azienda. La Marcuzzi aveva infatti divulgato la notizia attraverso i social spiegando di aver preso la decisione perché non riusciva ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

Il tragitto fatto da Alessia Marcuzzi per tornare a Mediaset è stato lungo, anche se si è consumato in soli sei mesi. In questo periodo il nome della conduttrice romana è stato affiancato ad Amazon Prime Video, che sembra l'abbia corteggiata per offrirle nuovi programmi, e alla Rai, dove si era detto che avrebbe preso il posto di Bianca Guaccero, senza contare i rumors su una sua eventuale presenza come co-conduttrice al Festival di Sanremo. Le trattative sembrano non essersi concretizzate e la Marcuzzi avrebbe così deciso di fare ritorno a Cologno Monzese.

Secondo quanto pubblicato da Dagospia "la trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni", il portale ritiene che ad Alessia Marcuzzi verrà offerto "un contratto ampio che prevedrebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5".

Pochi giorni dopo l'addio a Mediaset Alessia Marcuzzi aveva rivelato a Vanity Fair che il suo gesto assecondava "un richiamo, un'urgenza di libertà" aggiungendo "quando arrivavo in studio mi dicevano sempre 'Alessia, entri tu e porti luce, sei luce'. Ecco, io negli ultimi mesi temo di averlo proprio smarrito quel lumino dentro che ognuno di noi porta. Si era come affievolito, spento. Andavo in onda, sorridevo, ma non sentivo più la mia energia".

Pier Silvio Berlusconi quando aveva appreso dell'addio di Alessia aveva dichiarato ai giornalisti "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti, è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è ritrovata senza un prodotto".