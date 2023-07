Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino: 'Mi proibiscono di replicare, non ne posso parlare'

Alessia Marcuzzi non può replicare all gossip su Stefano de Martino: la conduttrice ha rivelato che le impediscono di parlare

Periodicamente, sui giornali e sui siti di gossip, viene riportata la notizia di un presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Si tratta di indiscrezioni che i diretti interessati non smentiscono più. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, Alessia Marcuzzi ha spiegato le ragioni per cui non replica a tali illazioni e chi le impedisce di parlare al riguardo.

Il presunto flirt tra Alessia Marcuzz e Stefano De Martino

Sono più di tre anni che si vocifera di una presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, già nel luglio del 2020 il conduttore partenopeo smentì i rumors circolati in seguito ad un articolo di Dagospia. "Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere", disse Stefano. Alessia in quel periodo era ancora sposata con Paolo Calabresi

Sono passati tre anni, Belen e Stefano De Martino sarebbero di nuovo in crisi, e le voci di un flirt tra il conduttore di Bar Stella e la Marcuzzi, sono ritornate. Alessia Marcuzzi in un'intervista a Repubblica ha chiarito il motivo del suo silenzio. "Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale", ha spiegato.

"Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: 'Non vengo perché mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi", ha aggiunto la conduttrice tornata alla Rai con Boomerissima.

Boomerissima: Alessia Marcuzzi è la conduttrice del programma di Rai 2

A proposito del suo passaggio da Mediaset alla Rai e del suo nuovo programma, Alessia Marcuzzi ha raccontato a Repubblica: "Sono un'appassionata degli anni 80 e 90, in fondo sono una boomer. Il programma me lo sono inventato con Fabrizio Biggio, sposato con mia cugina, che è come se fosse una sorella, e Valerio Palmieri. Ho iniziato a scrivere, la parte più bella in tv è proprio quella della creazione"

Il rapporto di Alessia con le critiche e i social

Oltre a trattare questioni legate al lavoro e al gossip, nella stessa intervista, Alessia ha affrontato anche alcuni aspetti della sua vita privata e del suo modo di affrontare le critiche. "A noi donne viene sempre chiesto qualcosa in più e siamo giudicate sulla bellezza, su tutto. Se un uomo fa due figli con donne diverse, va bene. Se una donna, come me, ha due figli con uomini diversi no. Non devo rispondere sulle mie scelte personali. Alle critiche televisive, alle scelte sul lavoro, ci sta. Ma dare spiegazioni sul mio modo di essere donna non lo accetto".

La conduttrice di Rai 2 ha rivelato di andare in analisi: "Ho iniziato qualche anno fa, mi ha aiutato tanto. Il fatto di non piacere per forza a tutti fa parte di un percorso, ho acquistato sicurezza, la non dipendenza è fondamentale"

Infine, non poteva mancare l'angolo dedicato ai social ed il rapporto con gli immancabili haters: "Vendo le mie cose online. Ci sono tanti hater, vanno disarmati: cerco di rispondere con i baci per stemperare l'odio. Sono diventata amica di due o tre donne che scrivevano cattiverie