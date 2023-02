Che Tempo che Fa: Amadeus, Gianni Morandi e Alessia Marcuzzi, stasera ospiti di Fabio Fazio su Rai 3

Che Tempo Che Fa torna domenica 29 Gennaio, su Rai3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata: Amadeus, Gianni Morandi, Alessia Marcuzzi, Mario Martone e Paolo Veronesi. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata: Amadeus, direttore artistico e conduttore della 73a edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 7 febbraio; Gianni Morandi, sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttore e, nel corso della seconda serata, protagonista di un'esibizione live con Al Bano e Massimo Ranieri; Alessia Marcuzzi, conduttrice di Boomerissima, a San Valentino su Rai2 con una puntata speciale; Mario Martone, regista del documentario Laggiù qualcuno mi ama, in anteprima nelle sale il 19 febbraio in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi.

E ancora: Paolo Veronesi, Presidente della Fondazione Umberto Veronesi e Professore Ordinario di Chirurgia Generale all'Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Marco Damilano; Paolo Mieli; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l'inviato di Avvenire Nello Scavo.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: il campione del mondo e d'Europa dei 100 metri rana in vasca lunga Nicolò Martinenghi; Peppe Vessicchio; Ciro Priello e Fabio Balsamo; Cristiano Malgioglio; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.