Stefano De Martino su Alessia Marcuzzi: "Non ho mai avuto una relazione con lei"

Stefano De Martino ha smentito di aver avuto una storia con Alessia Marcuzzi, come rivelato da Dagospia. Il conduttore di Made in Sud nei giorni scorsi non era mai intervenuto per commentare le voci sui suoi presunti flirt, ma questa volta è sceso in campo in prima persona smentendo la presunta relazione con l'amica e collega.

Questa volta il presunto scoop è arrivato dal sito fondato da Roberto D'Agostino: "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belén e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belén) tra De Martino e Alessia Marcuzzi". Una bomba che spiegherebbe anche la presunta crisi del rapporto tra la conduttrice e il marito Paolo Calabresi Marconi. La notizia è troppo grossa per essere affidata alle smentite di rito, Stefano De Martino questa volta scende in campo personalmente e ci mette la faccia con una storia su Instagram: "Una piccola rettifica, tra tutte le cose che sono circolate sul web in questa settimana, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici, e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere".

Stefano De Martino continua: "Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro, vi faccio sapere - dice accennando i versi di una canzone - Godetevi l'estate".

Nel frattempo, sempre secondo Dagospia, l'inconsolabile Belen: "Da due settimane Belen è in amore con Gian Maria Antinolfi, un impressionante imprenditore napoletano con cui si sta sollazzando tra i fallici Faraglioni di Capri".