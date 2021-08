Alessia Marcuzzi: ecco perché ha lasciato Mediaset

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset dopo 25 anni: la conduttrice ha spiegato i motivi della sua scelta in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. Alessia ha spiegato che non si riconosceva più in quello che faceva e ha deciso di assecondare un richiamo di libertà.

L'addio della Marcuzzi agli studi di Cologno Monzese è stato molto traumatico, la conduttrice lo ha reso noto attraverso un post su Instagram: "non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi propongono", aveva scritto tra le altre cose. E' passato poco più di un mese da quel giorno e la Marcuzzi ha rotto il silenzio che si era imposta, condividendo su Vanity Fair il suo stato d'animo: "quando non ti riconosci più, e non c'entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c'entri tu, è obbligatorio chiedersi: 'Che cosa vuoi diventare?'. E rispondersi".

Alessia poi ha rivelato la riflessione che ha fatto in quei giorni "mi sono detta 'Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?'. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata c'era necessità di capire". A quel punto ha deciso di scrivere il post su Instagram, perchè l'addio al gruppo televisivo con cui ha lavorato un quarto di secolo ha assecondato "un richiamo, un'urgenza di libertà".

Il suo futuro potrebbe essere lontano dalla televisione, almeno fino a quando non ritroverà quella luce che ha caratterizzato il suo personaggio "me lo dicevano sempre, quando arrivavo in studio: 'Alessia, entri tu e porti luce, sei luce' Ecco, io negli ultimi mesi temo di averlo proprio smarrito quel lumino dentro che ognuno di noi porta. Si era come affievolito, spento. Andavo in onda, sorridevo, ma non sentivo più la mia energia, e non sapevo dove e come ritrovarla. Mi facevano felice le mie aziende. Tirate su con le mie forze".

Quando la conduttrice ha ufficializzato il suo addio, Pier Silvio Berlusconi, sorpreso dall'annunciò, ha dichiarato: "Ho grandissimo affetto nei suoi confronti, è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un'ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è ritrovata senza un prodotto".