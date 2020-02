Alessia Marcuzzi: la foto sexy che sta spopolando su Instagram

Alessia Marcuzzi, con la sua foto sexy in intimo leopardato, ha dato la sveglia a tutti i suoi follower su Instagram che hanno dimostrato di apprezzare il gesto. 'L'amore è nell'aria' scrive la conduttrice ed anche Rudy Zerbi apprezza.

Alessia Marcuzzi ha infiammato la mattinata dei suoi followers con uno scatto sexy. Nella foto la conduttrice televisiva indossa un reggiseno e un perizoma leopardati, trucco leggero, braccialetto al polso e smalto rosso. Lo scatto serve a pubblicizzare la collezione di intimo femminile di San Valentino della Yamamay, ma la cosa non ha infastidito i suoi tanti followers.

I fan le sono grati per il buongiorno accompagnato dalla scritta "Love is in the air", proprio come cantava John Paul Young verso la fine degli anni settanta John Paul Young. "Che donna bellissima", "Tanta roba" sono solo alcuni dei commenti che leggiamo. Anche Rudy Zerbi, il produttore musicale, suo collega e amico, sembra apprezzare e scrive: "Hai delle piastrelle bellissime". A poche ore dallo scatto Alessia ha superato i 100.000 like.