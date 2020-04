Alessia Marcuzzi festeggia Pasqua con i genitori, Selvaggia Lucarelli “non approvo”

Alessia Marcuzzi ha violato le norme per la quarantena festeggiando la Pasqua con i genitori, come ha spiegato lei stessa tra i commenti ad una foto su Instagram. I follower la criticano e chiamano in causa Selvaggia Lucarelli che risponde stigmatizzando il comportamento della conduttrice con un Laconico "Non approvo".

Per la maggioranza degli italiani è stata una Pasqua difficile da dimenticare, passata lontana dalla famiglia e dagli affetti più cari a causa delle restrizioni decise dal Governo per evitare la diffusione del Covid-19. Molti VIP hanno pubblicato sui social le foto delle loro tavole apparecchiate per la festa, tra loro anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha postato la foto della sua tavola con un enorme cuore alle spalle, ma i follower più attenti hanno notato che i coperti erano troppi.

La foto di Alessia è stata subito criticatissima "Ma la quarantena dove sta?" ha scritto qualcuno. Alessia, come sempre, non si è tirata indietro e ha risposto: "La tavola è apparecchiata per sette. Noi più i miei genitori che vivono nel palazzo di fronte casa mia e una persona che lavora da me e vive con noi". Il suo chiarimento non è bastato a ridimensionare le polemiche tanto che qualcun ha scritto "i miei abitano a venti passi da casa mia ma non li vedo da un mese per la quarantena. Scema io allora!!!".

Nella polemica pasquale è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, chiamata in causa da molti follower. La giornalista alcuni giorni fa aveva accusato Fabrizio Corona di aver violato la quarantena ricevendo a casa il suo personal trainer. Il suo profilo Instagram è pieno di video in cui denuncia il comportamento scellerato di alcune persone che hanno festeggiato le feste in barba alle norme sulla restrizione. A proposito della Marcuzzi ha scritto: "Alessia ha raccontato ai suoi follower quello che ha fatto. Non approvo perché lei è un modello per tante persone ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro".