Alessia Marcuzzi approda su Amazon Prime Video con nuovi programmi?

Secondo alcuni rumors Alessia Marcuzzi potrebbe passare ad Amazon con un contratto biennale in esclusiva per la conduzione di nuovi programmi.

Alessia Marcuzzi dopo l'addio a Mediaset potrebbe passare ad Amazon Prime Video: secondo il settimanale Chi la piattaforma streaming avrebbe offerto alla conduttrice un mega contratto biennale per la conduzione di un reality top secret. La conduttrice avrebbe chiesto del tempo per rifletterci.

In questi giorni Alessia Marcuzzi è al centro di numerosi rumors, tutti sembrano interessati alla conduttrice romana dalla Rai a Discovery e alla stessa Mediaset, che non le ha mai chiuso le porte. Ora per Alessia Marcuzzi potrebbe essere arrivata una proposta molto allettante da parte di Amazon, il gruppo di Jeff Bezos, presente nel mondo dello spettacolo con la piattaforma streaming Amazon Prime Video, ricca di contenuti, prodotti in larga parte all'estero. Ora sembra che il gruppo, dopo il successo di LOL - Chi ride è fuori, vorrebbe aumentare i contenuti prodotti nel nostro paese.

Amazon Prime Video, che in questi giorni ha reso disponibile Vita da Carlo, la serie TV comedy con l'attore e regista Carlo Verdone, sembra volere puntare su Alessia Marcuzzi come volto dell'entertainment italiano. Secondo il settimanale Chi, l'ex conduttrice de L'isola de Famosi ha ricevuto una proposta molto allettante dal colosso dello streaming: un contratto biennale in esclusiva, molto interessante dal punto di vista economico, per la conduzione di un reality top secret e un altro programma. L'offerta sarebbe "di quelle che non si possono rifiutare" ma per il momento la Marcuzzi e il suo agente Beppe Caschetto si sarebbero presi del tempo prima di dare una risposta.

Alcuni giorni fa il settimanale Nuovo aveva scritto che Alessia Marcuzzi era ad un passo dal ritorno in Rai. Nell'articolo si leggeva che la conduttrice, dal prossimo mese di settembre 2022, avrebbe preso il posto di Bianca Guaccero e della sua trasmissione Detto Fatto con un nuovo format firmato da Michele Guardì. Notizia che si è rivelata però, fino a prova contraria, priva di fondamento.

Tornando ad Amazon e alla sua voglia di aumentare i contenuti italiani sulla piattaforma streaming, Georgia Brown, Director of European Amazon Original, nel gennaio del 2020 aveva dichiarato "Ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un'ampia varietà di programmi di qualità che si dividano tra drama, reality, commedia, e ancora lifestyle e musica. La squadra produttiva e il team creativo si stanno concentrando sulla realizzazione di spettacoli italiani di alta qualità che soddisfino i desideri del pubblico italiano e al tempo stesso ottengano successo anche a livello internazionale".