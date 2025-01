C'è sempre molto interesse intorno alla vita privata di Alessandro Preziosi, che torna stasera in TV su Rai 1 con la fiction Blackout 2: ecco chi è la sua attuale compagna.

Torna questa sera su Rai 1 BlackOut 2, la serie con protagonista Alessandro Preziosi. Molto amato dal pubblico televisivo, soprattutto per la sua interpretazione in Elisa di Rivombrosa, dopo la lunga storia d'amore con la collega Vittoria Puccini, l'attore sembra avere finalmente ritrovato la stabilità sentimentale.

Ma chi è la compagna attuale? Si tratta di Delfina Delettrez Fendi, ereditiera del celebre brand di moda.

La relazione va avanti da un paio di anni, ma la coppia è stata sempre molto riservata in merito. La prima paparazzata risale ad aprile 2023, quando i due erano stati fotografati per le strade di Roma. Pochi gli "avvistamenti", l'ultimo lo scorso dicembre in un ristorante della capitale; la coppia era a cena con le rispettive figlie, avute entrambe da relazioni precedenti. A fotografarli insieme, il settimanale Diva e Donna.

Delfina Delettrez Fendi: chi è

Delfina Delettrez Fendi è nata nel 1987, figlia di Silvia Venturini Fendi e del gemmologo Bernard Delettrez. Ha studiato storia del costume a Parigi e, a soli 20 anni, ha debuttato nel mondo del design. Seguendo le orme dei genitori, si è dedicata ai gioielli: ha fondato un brand di lusso che porta il suo nome, Delfina Delettrez, e di cui è direttrice creativa.

Il legame con Claudio Santamaria

In passato Delfina Delettrez è stata la compagna dell'attore Claudio Santamaria, con cui ha avuto la figlia Emma; la ragazza ha oggi 17 anni, ed è nata quando la madre era appena ventenne. La coppia si è separata nel 2011, ma in un'intervista rilasciata proprio un paio di mesi dopo la separazione, Delfina Delettrez aveva dichiarato che lei e Santamaria erano rimasti in buoni rapporti.

Il legame tra Preziosi e Santamaria non finisce qui: i due attori infatti, in passato sono stati entrambi legati a Vittoria Puccini: Santamaria tra il 2010 e 2012, mentre Preziosi dal 2003 al 2010. È infatti proprio Vittoria Puccini la madre della figlia Elena, oggi 18enne.

La famiglia allargata di Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi

Elena ed Emma non sono le uniche figlie di Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez. La coppia infatti, ha altri figli nati da precedenti relazioni. Alessandro Preziosi ha Andrea Eduardo, nato nel 1995, figlio dell'attore e di Rossella Zito, mentre Delfina Delettrez è mamma anche dei gemelli Tazio e Dardo, avuti nel 2018 da Nico Vascellari, art & music performer e storico collaboratore di Fendi.