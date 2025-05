Belve, Alessandro Preziosi: "Capita che io non piaccia alla gente. Perchè? Forse mi puzza l'alito"

Alessandro Preziosi è protagonista della puntata di Belve di questa sera, martedì 6 maggio, ma l'anteprima del programma di Francesca Fagnani ha già svelato quale sarà il tono dell'intervista. Le dichiarazioni dell'attore, infatti, stanno facendo discutere e il motivo è semplice: con un pizzico di follia e tanta ironia spazia dall'amore finito con Vittoria Puccini ai rimpianti su Elisa di Rivombrosa.

Belve, Alessandro Preziosi su Elisa di Rivombrosa? "Non la rifarei, anzi sì..."

Elisa di Rivombrosa

Alessandro Preziosi parte col botto nella nuova puntata di Belve: "Non rifarei Elisa di Rivombrosa, mi ha penalizzato nel poter lavorare con i registi che stimo". Ma subito dopo aggiusta il tiro: "In realtà la rifarei, perché poi è nata una figlia meravigliosa". La correzione però non è passata inosservata e l'attore ripercorre la sua relazione (finita) con Vittoria Puccini. L'impressione? Preziosi non ha ancora fatto pace con quel periodo, anche se ha avuto molti altri successi e amori.

Quando si parla di Vittoria Puccini, infatti, l'attore si fa serio: "È stata la separazione più dolorosa". E oggi, com'è la situazione sentimentale? Alla domanda su quanto sia innamorato di Delfina Delletrez Fendi, la risposta è una mezza schivata: "Sono in transito". Tradotto? Qualcosa bolle, ma forse non è l'amore eterno.

Alessandro Preziosi, le scene hot e una simpatia che travolge tutti

Alessandro Preziosi

Tra un ricordo e l'altro, Alessandro Preziosi non perde il gusto della battuta, anzi la sua simpatia fa sbellicare non solo Francesca Fagnani, ma anche noi. "Sul set mi chiamano Olé, proprio come un guizzo. Io nelle scene di sesso sono un guizzante", dice parlando delle scene hot. Poi si autodefinisce "bello e strafottente" e sul suo essere provocatore - sì, ne è consapevole - mostra tutta la sua (auto)ironia. "Forse mi puzza l'alito! No scherzo...": risponde così al perché non piace ad alcuni. Idolo.

A Belve, quindi, Preziosi si mostra senza trucco né artificio, con tutte le sue contraddizioni, le sue ferite e le sue frecciatine pungenti. Una puntata da non perdere, quella di stasera, che promette scintille anche grazie alle altre due ospiti: Milly D'Abbraccio e Paola Iezzi. L'appuntamento è alle ore 21.20 su Rai 2.