Chi ha dimenticato l'amore travagliato tra Elisa, fanciulla povera ma dal cuore nobile, e il Conte Fabrizio Ristori? Proprio come le vicende dei due personaggi della fiction di Cinzia Th Torrini, la storia d'amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi è stata una delle più seguite, sia dai paparazzi che dagli amanti del gossip.

La relazione, inizialmente smentita, è andata avanti dal 2003 al 2010. Nata sul set della seconda stagione di Elisa di Rivombrosa, è culminata nel 2006 con la nascita della figlia Elena.

La storia tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini: com'è iniziata

Un po' come accaduto nella serie che li ha fatti incontrare, quando si sono conosciuti Alessandro Preziosi era già un attore affermato, mentre la Puccini era una ragazza di appena 21 anni che doveva ancora farsi conoscere dal grande pubblico. Con il passare dei mesi, la storia del copione è diventata altro, e i due sono diventati una coppia anche nella vita reale. E proprio come quella dei loro personaggi, è stata altrettanto tormentata.

All'inizio i due smentirono le voci, ma la conferma ufficiale arrivò quando i due vennero fotografati da Chi in Bulgaria. Alessandro Preziosi infatti, si trovava a Plovdiv per le riprese della serie Il Capitano; la Puccini andò a trovarlo sul set per il suo compleanno. Le immagini erano inequivocabili.

La nascita di Elena

L'indiscrezione sulla gravidanza di Vittoria Puccini iniziò a circolare nel dicembre 2005; ben presto, pur mai confermata, la notizia divenne certezza. La bambina, Elena, nacque a maggio 2006, con la notizia ufficiale data da Tv Sorrisi e Canzoni. Le carriere dei due attori procedono in maniera fortunata, con vita privata e professionale che sembrano andare di pari passo.

Il matrimonio saltato e il tradimento

Nel 2008 inizia a cirolare la voce di un matrimonio: i giornali di gossip parlano di nozze a Capri, in particolare Eva 3000. In realtà il matrimonio non ci sarà mai e, anzi, nel 2009 la coppia entra in crisi che culmina l'anno seguente col tradimento di Alessandro Preziosi. L'attore viene fotografato a Chi mentre bacia Giorgia Pagliacci, una modella, con cui aveva trascorso la notte in un hotel a Cesena. Preziosi chiede scusa pubblicamente alla compagna proprio dalle pegine della rivista: si sarebbe trattato di una sola notte, dichiara. A quel punto però, è la Pagliacci a smentire: in realtà, controbatte lei nello studio di Barbara D'Urso, si è trattato di una relazione che durava da ben sei mesi. La vicenda crea una frattura irreversibile nella coppia: fotografati ancora insieme, Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi poco dopo verranno immortalati durante una lite furiosa. È il gennaio 2011.

Da quel momento le strade dei due attori si separeranno. Ad oggi i rapporti sono sereni, anche per il benessere della figlia Elena. Lui al momento frequenta Delfina Delettrez Fendi, mentre lei è sentimetalmente legata al direttore della fotografia Fabrizio Lucci.