Alessandro Cattelan e Sandro Piccinini riscrivono la storia di uno scudetto (video)

Nell'ultima puntata di EPCC LIVE il telecronista Sandro Piccinini ha provato a riscrivere la storia di uno scudetto di calcio: per la gioia dell'interista Alessandro Cattelan è andata in onda la telecronaca di Lazio Inter del 5 maggio di diciotto anni fa, ma questa volta l'Inter è riuscita a portare a casa il titolo di campione d'Italia. La puntata è stata vista da 175.000 spettatori medi ed è stata trasmessa martedì in diretta alle 21.15 su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand.

Nel video che potete vedere qui sopra Sandro Piccinini e Alessandro Cattelan, separati da un vetro di plexiglass per rispettare la distanza di sicurezza, hanno proposto la telecronaca di Lazio Inter del 5 maggio 2002. Ma EPCC LIVE ha riscritto la storia del calcio italiano grazie a Sandro Piccinini che, affiancato dall'"interistissimo" commentatore Alessandro Cattelan, ha proposto la telecronaca di una partita che non è esattamente quella che ricordiamo. E così quel Lazio-Inter, match che era decisivo per lo scudetto dei nerazzurri di quell'anno, a EPCC LIVE ha un finale sorprendente. E Ronaldo in panchina in lacrime? Sì, ma erano lacrime di gioia. Questa volta sono gli interisti a prevalere per 4-2 e ad aggiudicarsi il titolo di campioni d'Italia. Le immagini sono concesse da Sky e sono disponibili sul sito di EPCC Live.