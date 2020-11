Alessandro Cattelan è positivo al Covid-19 "Sono a casa sotto controllo e isolato".

Anche Alessandro Cattelan è positivo al Covid-19: il presentatore di X-Factor ha informato i suoi follower su Instagram che ha tranquillizzato precisando che sta bene ed è accudito dalla famiglia, nonostante sia isolato.

Mentre X-Factor è entrato nella fase dei 'live' il suo conduttore è risultato positivo al Covid-19: Alessandro Cattelan ha annunciato il risultato del test effettuato in questi giorni con un post su Instagram. Nella foto pubblicata sul social network si vede un tenero disegno che la figlia gli ha passato sotto la porta, nella didascalia si legge: "oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer_ - la moglie Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!".

Il conduttore del talent show non ha potuto rivelare se potrà essere in studio nella prossima puntata di X-Factor prevista per giovedì prossimo. Alesssandro potrebbe decidere di presentare il programma da casa come ha fatto Carlo Conti venerdì scorso. Il presentatore toscano, anche lui positivo al Covid-19, ha presento il programma dalla sua abitazione coadiuvato in studio dall'amico Giorgio Panariello.

Alessandro Cattelan è solo l'ultimo della lista, purtroppo sempre più lunga, di personaggi del mondo dello spettacolo che sono positivi al Covid-19: nei giorni scorsi hanno fatto sapere di essere positivi al Coronavirus: Rocco Siffredi, Carlo Conti, Lillo Petrolo del duo Lillo & Greg, Gabriele Salvatores, Fabrizio Corona, Massimo Lopez e Valentino Picone dell duo Ficarra-Picone, Ornella Vanoni e oggi Francesco Totti e Ilary Blasi.