Alessandro Borghi su Stefano Cucchi e la sentenza: il suo post su Twitter

Alessandro Borghi si rivolge a Stefano Cucchi nel giorno della sentenza della Corte d'Assise di Roma che ha condannato per omicidio preterintenzionale i carabinieri che arrestarono il ragazzo nel 2009. Un post breve e conciso, quello del protagonista del film Sulla mia pelle, che è stato accolto con emozione, a giudicare dai numerosi commenti.

A Stefano.

Sempre. — Alessandro Borghi (@AleBorghi_) November 14, 2019

"A Stefano. Sempre." Queste le poche parole dedicate da Alessandro Borghi a Stefano Cucchi su Twitter a poche ore dalla sentenza che condanna i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Secondo la corte sono stati loro a picchiare Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre 2009, dopo averlo arrestato. Il ragazzo morì una settimana dopo all'Ospedale Sandro Pertini. Assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale Francesco Tedesco, che lo scorso aprile ha ammesso di aver assistito al pestaggio di Cucchi - e di questo lui si è detto "molto soddisfatto" - nonostante la condanna a 2 anni e 6 mesi per falso per aver manipolato il verbale di arresto di Cucchi. Vincenzo Nicolardi invece è stato assolto.

Tra i commenti al post di Alessandro Borghi, molti hanno riconosciuto all'attore di aver dato un importante contributo alla verità e alla conclusione (giusta) di una vicenda segnata da tentativi di depistaggio, calunnie, sia nei confronti di Stefano Cucchi che della sua famiglia.

Sulla mia pelle: Alessandro Borghi in un momento del film

Alessandro Borghi ha interpretato Stefano Cucchi nel film Sulla mia pelle, prodotto da Netflix e presentato con clamore nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia, nel 2018. Un film che aveva suscitato emozioni forti e, stando ad Ilaria Cucchi, è il film che il padre di Stefano guarda tutte le sere, perché glielo fa sentire vicino.

La stessa Ilaria Cucchi oggi, dopo la sentenza ha detto: "Stefano è stato ucciso, lo sapevamo, forse adesso potrà riposare in pace e i miei genitori potranno vivere più sereni. Ci sono voluti 10 anni di dolore ma abbiamo mantenuto la promessa fatta a Stefano l'ultima volta che ci siamo visti, che saremmo andati fino in fondo"