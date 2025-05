Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky e NOW con una puntata evento e un ospite speciale

Stasera su Sky e NOW torna eccezionalmente Alessandro Borghese con una puntata evento di 4 Ristoranti: per la prima volta insieme a lui ci sarà un ospite speciale.

Aveva promesso una festa in grande stile per i suoi primi 10 anni e così sarà perchè Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna eccezionalmente stasera su Sky alle 21:15 con una puntata evento inedita. Le sorprese non finiscono qui: per la prima volta nella storia dello show, infatti, insieme allo chef scenderà dall'iconico van nero anche un ospite speciale.

4 Ristoranti festeggia 10 anni a Roma Est: le anticipazioni dello speciale

Alessandro Borghese e Lillo nella puntata evento a Roma Est

Al tavolo dei ristoratori insieme ad Alessandro Borghese ci sarà Lillo, a formare una coppia mai vista e perfetta per eleggere la Migliore osteria verace di Roma Est. Da Torpignattara e Centocelle, la zona che ha dato i natali a Lillo, quella orientale è una parte della Capitale dalla forte identità dove l'assenza dei flussi turistici fa sì che i locali e i ristoranti mantengano piatti veraci e superpopolari, che raccontano la voracità dell'autentica cucina popolare romana.

Quella ambientata a Roma Est sarà solo la prima delle due puntate evento della decima stagione di Alessandro Borghese - 4 ristoranti, in onda stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l'iconico "dieci" dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti, per l'occasione accompagnati dalla special guest Lillo e da Alessandro Borghese, che per prima cosa si occupa dell'attenta ispezione in cucina. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

Senza dimenticare naturalmente lo special di puntata, uno stesso piatto tematico o ingrediente rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. E non può che essere il filetto di baccalà alla romana a prendersi la scena nelle tavole delle trattorie veraci della Capitale: fritto e rigorosamente pastellato, croccante fuori e morbido dentro.

Al momento, poi, di dare i voti, l'ospite speciale Lillo non voterà nelle categorie ma avrà a disposizione un bonus di 5 punti da assegnare a uno dei ristoranti a sua scelta.

I ristoranti in gara come Migliore Osteria di Roma Est

L'Hostaria 100Celle, nel cuore di Centocelle, è una tipica trattoria romana di quartiere con tovaglie a quadri e pareti dai colori caldi che Marcello, l'oste, ha riaperto dopo diversi anni mantenendo lo stile tradizionale. Anche la proposta culinaria rispecchia la tradizione romana e presenta tutte le caratteristiche della cucina delle nonne.

L'Osteria degli stolti, situata a Tor Pignattara, è un ristorante spazioso e ben arredato, con un incantevole giardino nascosto. È un locale ideale per le famiglie, dove tutti possono apprezzare la cucina romana con un tocco di novità. L'offerta gastronomica oscilla tra la cucina autentica romana e proposte vegan, fusion e internazionali per sorprendere la clientela.

L'Amicone - Cucina di quartiere, storico locale aperto nel 1982 a Centocelle, presenta una location moderna e semplice. Conserva l'anima della cucina tradizionale e familiare, portata in tavola dalle sapienti mani della mamma del titolare Emiliano, che ogni giovedì prepara il suo cavallo di battaglia: gli gnocchi fatti a mano.

La Certosa, trattoria rustica e unica nel suo genere, aperta nel 2013, affaccia in una sorta di "borgo" da cui prende il nome e assicura un angolo di tranquillità lontano dal caos del centro, non a caso tra i suoi clienti abituali si annoverano grandi artisti e attori. La titolare Loredana è la tuttofare del locale, che tutti i giorni può contare sull'elevata qualità del pesce fresco e sulla tipica cucina da trattoria. Il piatto forte, infatti, sono i tonnarelli cozze e pecorino.