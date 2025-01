Alessandro Basciano, chiesti domiciliari per stalking a Sophie Codegoni, lui: “La verità verrà fuori”

Il caso che coinvolge Alessandro Basciano, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si arricchisce di nuovi sviluppi giudiziari. Come riportato dall'Ansa, il PM Antonio Pansa e l'aggiunta Letizia Mennella hanno avanzato una nuova richiesta di arresto, questa volta per i domiciliari. La decisione giunge dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex compagna, Sophie Codegoni, durante un'audizione il 28 novembre scorso.

Le dichiarazioni di Sophie e l'inchiesta

La Codegoni ha confermato agli inquirenti il quadro di abusi e atteggiamenti persecutori che avrebbe subito per circa un anno e mezzo, descrivendo un clima di insulti, minacce di morte e comportamenti ossessivi. Nonostante le difficoltà, l'influencer ha sottolineato di non aver mai ritirato le denunce presentate nei confronti di Basciano. Ora, i giudici del Riesame stanno valutando il caso, e la decisione è attesa nei prossimi giorni.

Le parole di Basciano all'uscita dall'udienza

Al termine del dibattimento, Alessandro ha nuovamente respinto le accus, dichiarando: "Gli atti persecutori non ci sono stati prima, quindi non ci saranno neanche dopo. Per noi non ci sono i presupposti per il ricorso della Procura. Speriamo bene, dobbiamo aspettare la decisione".

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia

Tuttavia, Alessandro ha ammesso di vivere male questa situazione, esprimendo la sua frustrazione verso l'attenzione mediatica dedicata alle dichiarazioni della sua ex compagna: "È incredibile come dei virgolettati della mia ex facciano più rumore rispetto a un'ordinanza ben chiara di un gip. È assurdo, però, piano piano la verità verrà fuori".

Secondo i documenti allegati alla denuncia, riportati da Adnkronos, il comportamento di Basciano sarebbe stato motivato da gelosia e scatti d'ira. Tra gli episodi descritti:

Aggressioni fisiche : Sophie avrebbe subito strattoni, colpi alle gambe e sputi in faccia durante una cena.

: Sophie avrebbe subito strattoni, colpi alle gambe e sputi in faccia durante una cena. Pedinamenti ossessivi : Basciano l'avrebbe seguita non solo sotto casa, ma anche in luoghi pubblici e persino su un treno, spaventandola al punto da minacciare di chiamare i carabinieri.

: Basciano l'avrebbe seguita non solo sotto casa, ma anche in luoghi pubblici e persino su un treno, spaventandola al punto da minacciare di chiamare i carabinieri. Controllo costante : Sophie avrebbe ricevuto fino a 50-60 chiamate al giorno, alternate a messaggi contenenti insulti e minacce, tra cui quella di toglierle la custodia della figlia Céline.

: Sophie avrebbe ricevuto fino a 50-60 chiamate al giorno, alternate a messaggi contenenti insulti e minacce, tra cui quella di toglierle la custodia della figlia Céline. Minacce di morte: La notte tra il 13 e il 14 novembre, Basciano avrebbe colpito un amico di Sophie con dei pugni e poi minacciato telefonicamente di raggiungerla per ucciderla.

Grande Fratello, la rivolta dei 'veterani' contro il ripescaggio degli ex concorrenti: "così non è giusto"

Una relazione nata sotto i riflettori

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si erano conosciuti al Grande Fratello Vip 6. Poco dopo l'uscita dal reality, avevano annunciato l'arrivo della loro bambina, Céline. Nel 2022, sul red carpet del Festival di Venezia, Alessandro aveva chiesto a Sophie di sposarlo. Tuttavia, la loro storia ha preso una piega drammatica, culminando nelle attuali accuse. La vicenda resta al centro dell'attenzione mediatica, e il verdetto del Riesame sarà cruciale per il futuro di entrambe le parti coinvolte.