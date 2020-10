Alessandra Mussolini in ospedale: è caduta durante le prove di Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini è finita in ospedale oggi pomeriggio dopo una brutta caduta nella sala prove di Ballando con le stelle. A rivelarlo è stato il solito Dagspia, ma il rumor è stato poi confermato dalle storie Instragram del suo maestro di ballo.

Non c'è pace per la povera Milly Carlucci: non bastavano i rinvii, non bastava il virus che tiene ancora fuori dai giochi Samuel Peron, e se pensava di aver pagato ogni scotto con l'intervento di Raimondo Todaro, a dimostrarle che alla sfortuna non c'è mai fine ci ha pensato Alessandra Mussolini. Nel pomeriggio, impegnata durante le prove per la prossima puntata dello show di Rai1, la concorrente di Ballando è caduta mentre il suo maestro, il cubano Maykel Fonts, la stava facendo volteggiare in aria. Battuto il volto a terra, la Mussolini è stata immediatamente trasportata in una clinica romana, dove è stata sottoposta a tutti i controlli del caso.

Alessandra Mussolini parteciperà alla prossima puntata? Sì, a meno di nuove cadute. Subito dopo la TAC, infatti, è apparsa in alcune storie di Maykel Fonts, che le è rimasto accanto per tutto il tempo in ospedale: la Mussolini, in una telefonata con la mamma, ha rassicurato circa le sue condizioni, affermando di stare bene e di non avere nulla di rotto.

Sabato prossimo, dunque, potrà tornare a dare spettacolo, al grido di "Vaiassa!" al tavolo dei giudici con Selvaggia Lucarelli.