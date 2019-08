Alessandra Mastronardi a Venezia 2019: "Madrina bagnata, madrina fortunata" FOTO

Alessandra Mastronardi ha dato ufficialmente il via a Venezia 2019 posando per le consuete foto di rito nelle acque del Lido, come si conviene a tutte le madrine del festival.

"Madrina bagnata, madrina fortunata!" Il primo photocall della Mostra del Cinema di Venezia 2019 è sempre quello della madrina (o del padrino), e quest'anno è toccato alla raggiante Alessandra Mastronardi aprire le danze. L'appuntamento era nel giardino dell'hotel Excelsior dove la madrina è scesa dalla scalinata sorridente e sinceramente entusiasta, accolta dal rumore concitato degli scatti multipli delle fotocamere. La sessione di foto si è protratta a lungo fino a spostarsi sulla spiaggia dove ha catturato l'inevitabile curiosità dei bagnanti, ma sopratutto di tanti bambini che hanno visto interrotti i loro giochi da una folla di fotografi urlanti in cerca della foto perfetta. La Mastronardi non si è sottratta all'inconsueto pubblico scherzando con tutti e cercando di accontentare, per quanto possibile, chi la voleva vedere in acqua.

Quest'anno la mostra del cinema di Venezia arriva alla sua 76esima edizione che si aprirà ufficialmente domani, 28 agosto 2019. promettendo grandi cose. Tra le star attese a Venezia 2019 figurano Brad Pitt, Adam Driver, Scarlett Johansson, Johnny Depp e tanti altri. Un'edizione da tenere di sicuro sott'occhio!