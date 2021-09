Alejandro González Iñárritu: svelato il titolo ufficiale del suo prossimo film

Il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu, le cui riprese si sono concluse a Città del Messico, ha ora un titolo ufficiale: Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths).

La produzione ha inoltre condiviso qualche dettaglio relativo al progetto che segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista dopo The Revenant, che ha fatto conquistare a Leonardo DiCaprio il premio Oscar.

Bardo è stato scritto da Alejandro González Iñárritu in collaborazione con Nicolás Giacobone ed è una commedia nostalgica che si svolge durante un viaggio epico. Una cronaca di incertezze in cui il protagonista, un famoso giornalista messicano e autore di documentari, ritorna nella nazione in cui è nato per affrontare la propria identità, rapporti in famiglia, i suoi ricordi e il passato, e la nuova realtà della zona.

Nel cast del progetto ci sono Daniel Jimenez Cacho e Griselda Siciliani nel ruolo dei protagonisti.

Il direttore della fotografia del progetto è Darius Khondji, recentemente nel team di Uncut Gems e Lost City of Z.

I costumi sono stati realizzati da Anna Terrazas (The Deuce, Roma) e lo scenografo è Eugenio Caballero (Roma, The Impossible).