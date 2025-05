Tom Cruise, Iñárritu definisce il film con la star "una commedia selvaggia di proporzioni catastrofiche"

Alejandro González Iñárritu ha completato le riprese del suo ultimo film, dal titolo provvisorio Judy, con protagonista Tom Cruise. Il regista si è spostato immediatamente a Cannes per celebrare il 25° anniversario dall'uscita di Amores Perros.

Il film, nel 2000, lanciò la carriera internazionale del cineasta messicano ma l'attenzione è tutta rivolta a Judy, del quale inizierà la fase di montaggio appena rientrato dalla Francia.

La commedia selvaggia con Tom Cruise

Iñárritu ha confermato che il film non conterrà acrobazie particolari di Tom Cruise ma sarà un film guidato dalla star in tutto e per tutto:"Sapevo fosse la persona giusta" ha dichiarato il regista.

Alejandro González Iñárritu ritira l'Oscar

Judy è stato descritto in questi termini da Iñárritu:"È una commedia folle di proporzioni catastrofiche. È assurda. Mi fa ridere ogni giorno. Le sfumature che ho scoperto lavorando con Tom è per me, come regista, senza precedenti. Sono rimasto così dannatamente colpito e felice [...] Si dà completamente. Ha una passione incredibile. È una commedia brutale. Una commedia selvaggia sulla natura umana. Fa paura e fa ridere. È bellissima. Inizierò il montaggio la prossima settimana [...] È stato un film molto impegnativo, lo vedrete. Tocca molti confini, in molti sensi".

Il lavoro dietro al film Judy di Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise è alla guida di un cast corale che comprende Michael Stuhlbarg, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Sophie Wilde e Emma d'Arcy.

Il film dovrebbe uscire in anteprima mondiale il 2 ottobre 2026, ma i dettagli sono ancora piuttosto misteriosi. Il regista di Birdman ha co-scritto la sceneggiatura con gli storici collaboratori Nicolas Giacobone e Alexander Dine Paris, insieme alla scrittrice Sabina Berman.

Da segnalare il ritorno del direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, che non lavorava con Iñárritu da Revenant - Redivivo con Leonardo DiCaprio.