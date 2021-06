Alejandro González Iñárritu: nuovi dettagli su Limbo, il suo nuovo war movie ambientato in Messico

Il regista messicano Alejandro González Iñárritu è impegnato da marzo nella lavorazione di Limbo, primo film che lo vede di nuovo dietro la macchina da presa dopo il successo di Revenant - Redivivo, uscito nel 2015.

I dettagli su Limbo, al momento, sono scarsi ma The Film Stage anticipa la presenza nel cast di Daniel Giménez Cacho, Leonardo Alonso, Andrés Almeida e Griselda Siciliani, così come il grande Darius Khondji in veste di direttore della fotografia e lo scenografo di Roma Eugenio Caballero.

Secondo recenti report della rivista messicana El Universal, Limbo affronterebbe il delicato tema della Guerra tra Messico e Stati Uniti che ebbe luogo tra il 1846 e il 1848. Secondo El Universal la produzione avrebbe costruito una replica del Castello di Chapultepec per la Battaglia del Chapultepec del 1847, punto di svolta della guerra in cui migliaia di soldati messicani caddero vittima del conflitto. Considerando che altre foto dal set mostrerebbero costumi dall'aspetto più moderno è possibile che il film contenga dei salti temporali, affrontando varie epoche della storia del Messico.

Iñárritu, Cuarón e gli altri: il trionfo dei sudamericani al cinema

Mesi fa, annunciando il progetto, il Los Angeles Times aveva scritto: "Iñárritu completerà la prima settimana di riprese nel Centro Storico. Ieri c'erano un centinaio di comparse in via Isabel La Católica. Nelle sequenze che sono state girate, Giménez Cacho cammina, apparentemente confuso, tra le persone sdraiate sul pavimento". Sebbene i dettagli della trama non siano stati ancora svelati, The Film Stage riporta: "La troupe è stata avvistata al Castello di Chapultepec e nel centro storico di Città del Messico, con il cast vestito con abiti anni '90 e le prove includevano ritagli di cartone dei politici Carlos Salinas de Gortari e José López Portillo. C'era anche un attore vestito come il famoso personaggio per bambini Pajára Peggy e set della serie comica messicana 'El Chavo del Ocho'".