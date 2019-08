Alejandro G. Iñárritu "Il cinema oggi è come una prostituta"

Alejandro G. Iñárritu ha mosso delle critiche al cinema contemporaneo, paragonando i nuovi film alle prostitute che si fanno pagare per le loro prestazioni.

Il regista messicano, durante il Sarajevo Film Festival, ha espresso la sua opinione sul nuovo modo di fare cinema, meno contemplativo e troppo veloce: "Il cinema oggi avrebbe bisogno di molta più contemplazione, di molta più pazienza, dovrebbe essere più misterioso, più impenetrabile, più poetico, dovrebbe avere più sentimento. I film del passato stavano esplorando diversi modi di raccontare storie, cercando di spingere in avanti il linguaggio tecnico. Quel tipo di film sta scomparendo. Oggi abbiamo i grandi blockbuster, o l'esperienza in streaming."

I film più recenti di Alejando G. Iñárritu, tra cui Birdman e The Revenant, sono proprio l'opposto del cinema da lui criticato, infatti adottano un approccio più contemplativo alla narrazione basata sui personaggi, una caratteristica che il regista crede non sia più apprezzata dal pubblico dei multiplex: "La lingua sta cambiando, il bisogno di trama e narrativa è così tanto che sta iniziando a deformare il modo in cui possiamo esplorare i temi. Le persone sono molto impazienti ora, vogliono di più, vogliono velocità"

Le sue parole rispetto a quest'argomento si sono fatte sempre più dure, tanto che il cineasta è arrivato a definire il mondo cinematografico una vera e propria orgia per fare soldi: "Sebbene i film rimangano la forma d'arte più importante del mondo, il medium è diventato un'orgia di interessi che sono nello stesso letto, con principi poetici ma allo stesso tempo è anche una puttana che si fa pagare soldi."

Opinioni dure che Alejando G. Iñárritu non stenta a esprimere, ma sarà vero che il cinema sta andando in questa direzione?