Alec Baldwin, prima dell'incidente la troupe aveva protestato per le condizioni di lavoro sul set

Diverse ore prima che un incidente sul set di Rust coinvolgesse Alec Baldwin, il regista Joel Souza e la direttrice della fotografia Halyna Hutchins - portando alla sua morte - la crew del film aveva dato inizio a una serie di proteste contro le terribili condizioni di lavoro sul set.

In una serie di commenti postati su Facebook, Lane Luper - membro della crew di Rust - descriveva le condizioni di lavoro sul set di Rust come "terribili" e affermava: "Al momento sto lottando affinché la mia troupe possa dormire in camere d'hotel qui vicino anziché dover guidare fino ad Albuquerque. La produzione dice di no oppure ci offre un motel lungo la strada che accoglie i senzatetto. Non hanno nemmeno i soldi per prenotare un hotel accogliente né tantomeno per pagarci gli autisti che possano riportarci a casa".

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, una mezza dozzina di membri della crew avrebbe abbandonato il set lo scorso venerdì a causa delle terribili condizioni di lavoro e sarebbe stato sostituito da membri non legati a organizzazioni sindacali. Tra le accuse dei tecnici che hanno abbandonato il set ci sarebbero anche quelle legate all'assenza di autisti e di equipaggio per riportare a casa i membri della crew.

Anche Halyna Hutchins faceva parte di quel gruppo di persone che si erano lamentate per le pessime condizioni di lavoro del team. Nei giorni precedenti all'incidente che ha coinvolto Alec Baldwin e che ha portato alla morte della direttrice della fotografia, inoltre, erano avvenuti diversi incidenti legati all'utilizzo delle armi sul set. Una persona, addirittura, aveva sottolineato al Los Angeles Times "la totale assenza di misure di sicurezza sul set del film".

La sparatoria che ha coinvolto Halyna Hutchins è avvenuta circa sei ore dopo l'abbandono del set da parte dei membri della crew. Un rappresentante di Rust Productions ha dichiarato: "La sicurezza dei membri del cast e della crew di Rust è la priorità della nostra casa di produzione. Sebbene non sappiamo nulla di eventuali lamentele sul set del film relative all'uso di armi o alla sicurezza con i prop, abbiamo deciso di avviare un'indagine interna approfittando della pausa con le riprese. Continueremo a cooperare con le autorità di Santa Fe che stanno indagando sul tragico accaduto che ha coinvolto Halyna Hutchins e Alec Baldwin".

Un tweet che conteneva un messaggio di testo da parte di un membro della crew di Rust, inoltre, è stato cancellato qualche giorno fa ma ha fatto lo stesso il giro del web. Secondo quanto riportato da The Wrap, il tweet parlava di pagamenti non effettuati nel corso delle ultime tre settimane, norme anti-Covid assenti e mancanze relative alla sicurezza sul set.

Lane Luper si è lamentato delle lunghe ore trascorse sul set di Rust: "La produzione sostiene di non poter fare nulla perché i minimi contrattuali non li obbliga a fare nulla. Negli accordi contrattuali, un hotel non serve se si lavora meno di 14 ore. Quindi, per dormire in hotel servono almeno 15 ore di lavoro - pranzi esclusi. Quindi, trascorriamo circa 13 ore di lavoro, 1 ora di pranzo e 2 ore di guida tra andata e ritorno. Ci rimangono soltanto 8 ore per tutto il resto! La maggior parte delle persone che conosco dorme soltanto 5 ore a notte!".

Secondo le notizie comunicate, Halyna Hutchins è stata erroneamente raggiunta da un colpo di arma da fuoco esploso da Alec Baldwin ed è deceduta all'University of New Mexico Hospital di Albuquerque. Il colpo ha raggiunto anche Joel Souza, regista del film. La produzione di Rust ha avuto inizio i primi di ottobre nel Bonanza Creek Movie Ranch, a sud di Santa Fe.

Al momento, i detective stanno investigando sull'accaduto. Attraverso un comunicato stampa, Alec Baldwin si è detto sconvolto e triste per la morte di Halyna Hutchins e ha dichiarato: "Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza riguardanti il tragico incidente che ha tolto la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega profondamente ammirata da tutti noi. Sto collaborando completamente con la polizia per fare chiarezza su come è avvenuta questa tragedia e sono in contatto con suo marito, ho offerto il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per suo marito, il loro figlio, e per tutti quelli che conoscevano e amavano Halyna".